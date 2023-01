Sur le vif Canada : une église désaffectée d’Ottawa rachetée pour devenir une mosquée Rédigé par Lionel Lemonier | Mardi 10 Janvier 2023 à 12:00









L’imam Syed Soharwardy, fondateur du Conseil suprême islamique du Canada, a annoncé que son organisation n’allait pas simplement transformer l’église catholique en mosquée. La majeure partie de l’édifice devrait être utilisée pour abriter un centre communautaire multiconfessionnel. « Je veux faire preuve de respect parce qu’il s’agit d’une église depuis plus d’un siècle. Les gens ont un lien émotionnel et spirituel avec cette église » , a-t-il expliqué dans l’émission Ottawa Morning de



Le centre accueillera, entre autres, une association de personnes âgées, une association de musique et d’arts et une école Montessori. L’imam espère que le projet servira d’exemple de relations harmonieuses entre différents groupes confessionnels. « Je suis sûr à 100 % qu’à la fin de la vente, en mars, ce lieu deviendra un beau modèle pour toute la société canadienne et, peut-être, pour le monde entier » , a indiqué Syed Soharwardy.



En 2016 déjà, l’église unie Northwestern, située dans l’ouest de la capitale fédérale, a été vendue à la mosquée d’Ottawa pour 1,5 million de dollars. Avant la construction de la mosquée, le sous-sol de cette église était déjà utilisé, selon



