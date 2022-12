Sur le vif A Saint-Chamond, le gardien des clés de l'église est musulman Rédigé par Lina Farelli | Mercredi 7 Décembre 2022 à 16:30









Son lien avec l'église est forte au point où, « quand une de ses proches tombe gravement malade, c’est à l’église qu’il se rend, du haut de ses 12 ans, pour implorer Dieu de la guérir. Dieu entend sa prière. Il ne l’oubliera pas ». Alors quand, en 2004, l'église ferme ses portes en journée après la mort de celui qui en assurait l'ouverture, Abdelkader Zennaf a adressé une demande au curé de la paroisse : celle de reprendre le rôle à titre bénévole et de devenir ainsi le gardien des clés de l'église. Une mission à l'image de celle accomplie depuis des générations par des familles musulmanes pour le Saint-Sépulcre, à Jérusalem.



Abdelkader Zennaf, qui vit dans la maison familiale située en face de l’église, assure cette mission du lundi au dimanche et ne se prive pas de faire visiter le lieu de culte à des curieux de passage, lui valant le plus grand respect des fidèles catholiques.



L'homme n'est pas un inconnu dans la région, loin de là. Très impliqué dans la vie locale, il détient la deuxième plus grande collection d'ustensiles de cuisine en aluminium en France (4 500 pièces), au nom de la préservation du patrimoine architectural et de la mémoire de son territoire. Cette impressionnante collection lui vaudra la reconnaissance du Musée national de l'histoire de l'immigration à qui il a prêté des objets. En décembre 2014, il assistera d'ailleurs à l'inauguration du Palais de la Porte Dorée en présence du président de la République de l'époque François Hollande. Un homme au parcours inspirant dont vous pouvez découvrir l'histoire familiale dans cette vidéo réalisée en 2011 dans le cadre de l'exposition « Vies d'exil - 1954-1962. Des Algériens en France pendant la guerre d'Algérie » au Musée de l'immigration.



