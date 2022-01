Sur le vif Canada : juifs et musulmans solidaires pour aider les sans-abris face au froid extrême Rédigé par Lionel Lemonier | Lundi 10 Janvier 2022 à 17:45









« Merci à la mosquée Al Rashid d’avoir ouvert ses portes aux sans-abris pendant cet épisode de grand froid. La mosquée a gardé ses portes ouvertes toutes les nuits pendant toute cette semaine. Pour les aider, nous avons donné de la nourriture et de l’eau. Merci de penser vous aussi à envoyer de l’aide » , a tweeté, jeudi 6 janvier, l’association.



La mosquée, qui fait appel aux dons et aux volontaires depuis plusieurs jours, a accepté avec enthousiasme l’aide de Jewish Edmonton. « Voilà comment notre communauté peut se rassembler ! Merci à Jewish Edmonton pour l’aide apportée à nos efforts pour garder en sécurité nos voisins » , ont répondu les responsables de la mosquée.



Le maire d’Edmonton et le sénateur local ont loué cette action de solidarité et ont remercié les deux communautés religieuses. Edmonton connait l'un des plus importants épisodes de froid depuis des décennies, avec des températures extrêmes avoisinant les - 35 degrés lors de la première semaine de janvier.



