A Seattle, juifs et musulmans unis sous un même toit pour rénover une ex-école juive devenue mosquée

Ce qui fut d'abord une école juive, la première de Seattle, puis une école musulmane puis une mosquée est bientôt en passe de devenir un centre multiconfessionnel rassemblant juifs et musulmans de la capitale de l'Etat de Washington. C’est l’ambition des membres du collectif Cherry Street, qui rassemblent aujourd'hui Salaam Cultural Museum, Dunya Theater Productions, Kadima Reconstructionist Community, et Middle East Peace Camp. Ensemble, elles comptent faire du bâtiment un espace cultuel et culturel fédérateur.



Si la collaboration entre les deux communautés de foi de la ville s’illustre parfaitement au travers de cette initiative, les liens étroits entre juifs et musulmans s'incarnent aussi jusque dans l’histoire du bâtiment. Au départ, l'édifice a été construit à la fin des années 1920 pour y abriter l'école juive du Seattle Talmud Torah. Après la dissolution de la structure en 1962, le bâtiment a été vendu en 1980 à l'école islamique de Seattle, elle-même dissoute en 2012 pour laisser place à la mosquée Cherry Street.