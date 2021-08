Canada : des omra offertes pour inciter à la vaccination contre la Covid-19

« La vie est un cadeau précieux d'Allah. Nous nous devons de protéger nos vies et celles des autres. De la même façon, la santé est une grande bénédiction d'Allah »

The Canadian Presse

« indéniables »

Au Canada, des leaders religieux musulmans se mobilisent pour exhorter leurs coreligionnaires à se faire vacciner pour se protéger et protéger les autres de la Covid-19.qu'il faut préserver, souligne un collectif de 25 imams dans une déclaration commune diffusée mercredi 25 août.De ce fait, comme le rapporte, retarder ou refuser la vaccination - sauf avis contraire d'un expert médical - met des vies en danger, ce qui va à l'encontre des enseignements islamiques, appuient les signataires. S'inquiétant des conséquences de la quatrième vague et de la propagation des variants, ils insistent sur le fait que les preuves scientifiques de l'efficacité vaccinale sontPour encourager les non vaccinés à sauter le pas, le Conseil suprême islamique du Canada (ISCC) dont font partie des imams signataires organise même une loterie : tout musulman recevant les deux doses entre le 1er août et le 31 octobre pourra participer à un tirage au sort pour deux billets pour un petit pèlerinage (omra) à La Mecque.Lire aussi :