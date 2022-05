Burkini : face aux critiques visant le maire de Grenoble, des organisations féministes en soutien

« bien vu ce jeu (du gouvernement) autour du voile et de la laïcité qui consistait à utiliser la loi de 1905 comme cheval de Troie contre les musulmans notamment, mais en fait une atteinte plus large à la société »

« revenir, dans ce début de mandat, sur ce socle qui nous permet de vivre ensemble et qui nous permet d'être à la hauteur de l’enjeu majeur, social et climatique, que nous avons devant nous »

« confortant le respect des principes de la République »

« loi contre le séparatisme »

« à s'abstenir de toute action portant atteinte à l'ordre public »

« respect des principes de la République »

« service public dont elles sont exclues par le règlement intérieur »

« Nous avons le droit de disposer de nos corps comme nous le voulons ! »

« Le règlement des piscines participe activement à cette marginalisation et à l'humiliation sociale des femmes musulmanes portant le foulard »

« qu'ils et elles prennent leurs responsabilités en votant pour le changement des règlements des piscines lors du prochain conseil municipal le lundi 16 mai. Nous n'attendrons pas un été de plus pour que les piscines soient ouvertes à tous ».

Eric Piolle estime avoir. Conclusion du maire écologiste : Emmanuel Macron doitPour mémoire, le contrat d’engagement républicain (CER) est issu de la loi du 24 août 2021 est plus connue sous le nom de. Son décret d’application stipule que toutes les associations et fondations bénéficiant de subventions publiques ou d’un agrément de l’État, doivent s’engager à respecter les lois de la République mais aussi. Les opposants au CER dénoncent les atteintes aux libertés associatives. Autoriser le burkini dans les piscines municipales saurait-il être considéré comme une atteinte au? Pour rappel, le port d'une telle tenue est un droit et son interdiction ne peut se fonder que sur des raisons sanitaires, d’hygiène et de sécurité. En soutien à Eric Piolle et au syndicat des femmes musulmanes qui lutte pour l'accès aux piscines municipales de Grenoble,, une centaine d'organisations féministes et antiracistes ont appelé, mercredi 4 mai, au changement des règlements des piscines dans une tribune. Avec un mot d'ordre :, fait-on savoir, appelant les élus de GrenobleLire aussi :