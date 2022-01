Bonne année : Gérald Darmanin dénonce une mauvaise assimilation de Maître Gims

« Les muslims (musulmans), on a les mêmes convictions. Arrêtez avec cela. »

Le ministre de l’Intérieur cultive son positionnement « ferme » sur l’immigration et l'identité. Sur France inter , Gérald Darmanin a remis une pièce dans la machine à polémiques qu’il affectionne tout particulièrement, cette fois en rebondissant sur la polémique générée par Maître Gims en début d'année.Le chanteur de rap avait expliqué, à l'occasion du Nouvel An, qu’il ne voulait plus qu’on lui souhaite la bonne année au nom de ses valeurs religieuses Plusieurs semaines après ces propos polémiques, il a présenté ses excuses en indiquant regretter sa vidéo.