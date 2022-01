Sur le vif Souhaiter bonne année ou bon anniversaire ? Une fatwa relayée par Maître Gims aux musulmans qui fait polémique Rédigé par Lina Farelli | Lundi 3 Janvier 2022 à 11:30









« S'il vous plaît, laissez-moi avec les "Bonne année, nouvel an"... Laissez-moi avec ça ; Vous savez bien que je n'ai jamais répondu à ça et vous continuez à m'envoyer des "Bonne année" tout le mois de janvier et février » , a affirmé le chanteur. « En plus, les muslims, arrêtez ça, on a les mêmes convictions ! (…) Les frères, on ne fête pas ça » , a-t-il ajouté. Même chose pour les anniversaires : « On ne fête pas ça parce que c’est comme ça. En plus, c'est un pas de plus vers la mort. »



La « Venez, on se concentre un petit peu sur nos trucs à nous. Ce n’est pas méchant mais restons quand même fort sur nos valeurs, nos trucs à nous » comme l’Aïd, a-t-il conclu.



Les propos moralisateurs de l’artiste, converti à l’islam en 2004, n’ont pas manqué d’être repérés en dehors de sa cercle de fans, provoquant rapidement des réactions de l’extrême droite pendant le premier weekend de l’année 2022.



Ils ont également fait réagir la ministre déléguée chargée de la Citoyenneté Marlène Schiappa qui, en cette période de campagne électorale, en a profité pour pointer du doigt... Valérie Pécresse que Maître Gims soutient pour la présidentielle. « Maitre Gims, c’est un artiste. Il est écouté, c’est un leader d’opinion. Il a donc une responsabilité sur ce qu’il dit » , a-t-elle déclaré sur RMC, réclamant des explications à la candidate LR sur le soutien que la région Ile-de-France apporte au chanteur. Celui-ci a intérêt à trouver rapidement les bons mots pour tenter d'apaiser la polémique.



