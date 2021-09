Belgique : les actes islamophobes en baisse en 2020 mais « une réalité très préoccupante »

« l’auteur du rejet ou de la violence envers des personnes musulmanes ou perçues comme telles est la puissance publique (violences institutionnelles) dans 25 % des cas »

« l’État est le garant de la Constitution, de la justice et de l’égalité réelle. Constater que celui-ci soit à l’origine d’actes de rejet ou discriminatoires alors qu’il joue un rôle fondamental pour faire respecter les lois et montrer l’exemple est profondément choquant »

« dans une optique constructive »

« visant à promouvoir le respect mutuel et la déconstruction des préjugés envers les personnes musulmanes »

« Ces actions peuvent sembler mineures face au défi de la lutte contre les discriminations et la xénophobie. Il est important que chacun.e prenne conscience que la lutte contre l’islamophobie nous concerne tou.te.s et que chacun.e peut agir à son niveau pour promouvoir une société du respect »

« créer et (à) renforcer les espaces d’écoute et de paroles des personnes qui s’estiment victime d’actes de rejet, de discrimination ou de haine »

« travailler avec les milieux académiques et institutionnels de manière à développer des méthodes harmonisées de collecte de données pertinentes pour mesurer les cas de discriminations, de harcèlements, de délits de haine »

« mettre en place une cellule veille islamophobie en partenariat avec Unia, les acteurs du monde de la justice et de la police afin d’assurer une meilleure communication et coordination en matière de lutte contre les délits de haine et crimes islamophobes ».

« À défaut de pouvoir développer un vaccin contre les simplismes et la xénophobie, nous devons continuer à agir ensemble pour faire reculer la bêtise humaine et la haine, car en fin de compte, nous avons tou.te.s à gagner à vivre dans une société plus inclusive. Quand l’islamophobie se nourrit des extrémismes, l’inclusion se nourrit des solutions »

Le CIIB constate aussi que, qui comprend, entre autres, des cas de violences policières ou encore d’exclusion liés à une interdiction du foulard dans l’accès à l’enseignement, dans les hôpitaux ou dans l’accès aux biens et services.Or, lit-on dans le rapport, qui valorise,, appuie le CCIB.L’association appelle à, àou encore à, conclut le CIIB.Lire aussi :