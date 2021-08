Belgique : une femme voilée fait condamner la STIB pour double discrimination, une première

« de neutralité exclusive »

Une première en Belgique . La justice bruxelloise a reconnu un cas de double discrimination à l’encontre d’une femme musulmane portant le voile. Lundi 3 mai, le tribunal du travail de Bruxelles a condamné la Société des transports intercommunaux de Bruxelles ( STIB) pour des discriminations fondées sur les convictions religieuses et le genre. Soutenue par la Ligue des droits humains (LDH ) et le syndicat Unia, la plaignante à l’origine de cette reconnaissance a ainsi obtenu gain de cause, a-t-on appris mercredi 5 mai. La STIB est condamnée à verser à la victime un montant de 50 920 euros à titre de dédommagement pour ces deux refus d’embauche.Cette femme de confession musulmane a postulé auprès de la STIB en décembre 2015 et en janvier 2016 via des agences d'intérim. Par deux fois, ces intermédiaires lui on fait savoir que la société de transports appliquait au sein de son entreprise une politique de neutralité qui ne permet le port d’aucun signe convictionnels, et qu’elle devait s’y conformer en retirant son voile. La candidate s’est présentée à un entretien arborant un léger turban mais la question du voile est tout de même abordée par les services de recrutement, qui rappellent à la postulante l’interdiction de porter un signe convictionnel au sein de la STIB, en vertu d’une politiqueDevant cette impasse et ce, malgrésouligne la LDH, l’Unia, un service public belge indépendant de lutte contre la discrimination et de promotion de l’égalité des chances, a intenté la première, en avril 2019, une action en cessation devant le tribunal du travail de Bruxelles, avant que la LDH ne se joigne à l’Unia pour faire reconnaitre de son côté la discrimination de genre dont la candidate a également été victime.