Belgique : la prière de l'Aïd al-Fitr en plein air autorisée sous conditions

« Il y a lieu de tenir compte de cette interdiction de rassemblement à la sortie de la mosquée après l'accomplissement des prières de Icha et Fajr »

Alors que les rassemblements en vue de l'Aïd al-Fitr seront interdits en France en dehors des mosquées, la situation est autre en Belgique. Les musulmans qui le souhaitent pourront accomplir la prière de l'Aïd en plein air sous réserve toujours du respect de règles sanitaires en vigueur. A compter du samedi 8 mai, les rassemblements de 50 personnes maximum en extérieur dans le cadre de l’exercice du culte seront autorisés, a annoncé le gouvernement belge jeudi 29 avril.Cependant, ces réunions ne pourront se tenir à l'extérieur que dans les espaces privés des mosquées qui ne débordent pas de la voie publique comme les cours, les jardins et les parkings privés, précise l'Exécutif des musulmans de Belgique dans un communiqué daté du mercredi 5 mai. Au sein des lieux de culte, l’interdiction d'accueillir plus de 15 personnes reste d’actualité, excepté pour les funérailles auxquelles peuvent assister 50 personnes maximum.Quelques assouplissements sont aussi à l’ordre du jour côté couvre-feu. A partir de ce week-end, il sera possible pour les Belges de se déplacer par groupe de trois maximum entre minuit et 5h du matin en Régions wallonne et flamande, et entre 22h et 6h du matin dans la région de Bruxelles-Capitale. Les membres d’un même foyer sont, en outre, autorisés à circuler ensemble., prévient l’EMB qui indique, par ailleurs, poursuivre le dialogue avec les autorités publiques afin que la capacité d'accueil des fidèles à l'intérieur des lieux de culte soit revue à la hausse.Si en France, le montant minimum à reverser pour la zakat al-fitr est de 7€, elle est fixée à 5€ en Belgique.Lire plus :