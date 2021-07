Avec « Frères de l’ombre », lumière sur l'histoire méconnue des tirailleurs sénégalais

« fusillés pour l'exemple »

« la Der des Ders »

« l'homme africain n'est pas assez entré dans l'Histoire »

« Nous devons écrire nos histoires. (...) Tant que les lions n’auront pas leur propre histoire, l’histoire glorifie toujours le chasseur. Il me semble donc légitime que les enfants issues de l’immigration investissent le champ universitaire, les médias, les arts, pour porter plus loin leurs voix. (...) Il est important de se souvenir de l’effort et du sacrifice de ces hommes, venus de tout l’Empire colonial, afin de combattre pour l’amère patrie »

« frères de l’ombre ».

Mais ces voyages ne sont pas écrits pour inviter le lecteur à l'évasion. Au contraire, ils lui dévoilent une réalité enfouie, passée sous silence. Ainsi, en suivant les traces d’Issa, on découvre le drame des tirailleurs sénégalaispendant(ce que devait être la Première Guerre mondiale), ou encore le traitement injuste dont sont victimes ces soldats dans les coulisses de l’Empire colonial. C’est au travers d'Ousmane que l’on entrevoit par la suite, à l’aube de la Seconde Guerre mondiale, les affres de la discrimination puis, au moment de la Libération, l’épisode terrible du blanchiment des troupes coloniales malgré leur indéniable apport à la victoire contre le nazisme.Soixante-deux ans plus tard, en 2007, le lecteur rencontre Djibril, son petit-fils. C'est précisément l’année où, lors de son discours à Dakar, Nicolas Sarkozy , alors chef de l'Etat, dira que. Des mots qui sonneront comme un déni du sacrifice consenti par les tirailleurs sénégalais et de tous les indigènes morts pour la France.A l’aune de cet évènement, Djibril, fervent partisan de la méritocratie, loin de s'intéresser aux blessures de son passé familial, devra s’y plonger et interroger son rôle dans la restauration d’une mémoire occultée., lui lancera son amie universitaire Aissa, cherchant à créer dans l’esprit de son ami un sursaut de conscience.Impossible de ne pas comprendre le message de l'écrivaine à la lecture de ce passage qui ne semble pas s’adresser qu’à Djibril. Par ces mots, Nadia Hathroubi-Safsaf invite le lecteur à mieux connaître et s'approprier l’histoire de France dans toutes ses facettes pour rétablir l’honneur de ceux qui sont trop longtemps restés les