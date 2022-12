Sur le vif Australie : Sonny Bill Williams gagne sa bataille judiciaire pour ouvrir une mosquée à Sydney Rédigé par Lionel Lemonier | Vendredi 9 Décembre 2022 à 19:30









Le projet initial avait été refusé en décembre 2021 après une objection déposée par douze résidents du quartier qui faisaient remarquer que la mosquée induirait une perte de tranquillité avec l’augmentation du bruit. Ils estimaient également que le projet de plusieurs millions de dollars était trop important pour le quartier. Mais les responsables du projet ont attaqué cette décision devant la justice et a obtenu une décision favorable.



Pour « Ça a été une véritable épreuve d’obtenir l’autorisation de construire cette mosquée. Une bataille qui a duré quatre ou cinq ans. En tant que musulman et fier de l’être, je l’attends avec impatience depuis longtemps. »



L’an dernier, des riverains ont accroché des banderoles sur les grilles fermant l’emplacement de la future mosquée pour s’opposer à sa construction. Le joueur de rugby a répliqué en les accusant de racisme et de bigoterie. « Le racisme est bien ancré dans cette rue de Carlton » , avait-il posté sur Instagram, à côté d’une photo des banderoles. « Si Dieu le veut, nous pourrons bientôt prier 365 jours par an et cinq fois par jour dans notre nouvelle mosquée. Puisse le Tout-Puissant éradiquer le racisme de notre société » , avait-il écrit. Les résidents du quartier ont cependant toujours précisé que leur opposition n’avait rien de raciste ou d’antireligieux mais qu’ils souhaitaient éviter une croissance importante du trafic routier.



