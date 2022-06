Sur le vif Australie : une mosquée lourdement vandalisée, huit personnes inculpées (vidéo) Rédigé par Lionel Lemonier | Lundi 20 Juin 2022 à 15:55









Les caméras de sécurité ont montré un groupe d’intrus pénétrant par effraction dans la mosquée et roulant en vélo dans la zone réservée à la prière, avant de commencer une sorte de course à pied et de renverser des chaises à coups de pied. Les auteurs présumés se sont également introduits par effraction dans un bureau et dans un débarras fermés à clé. La zone de prière est endommagée.



Wadood Janud, l’imam de la mosquée, et sa famille vivent à l’étage au-dessous. C’est le vacarme de l’intrusion qui l’a réveillé, a-t-il expliqué à « J’ai pris la première chose qui m’est tombée sous la main , raconte-t-il, une crosse de hockey, et je suis sorti pour taper sur la barrière afin de les effrayer. Je les ai vus se précipiter hors du bâtiment. Le lieu de prière est un endroit où l’on ne marche même pas avec nos chaussures. Ça a été pénible de découvrir les dégâts. »



La police de Victoria a confirmé que les intrus avaient fui avant son arrivée. Les leaders de la Maison de la Paix de Langwarrin ont déclaré qu’ils étaient prêts à pardonner aux intrus qui ont pourtant causé plusieurs milliers de dollars australiens de dégâts dans leur lieu de prière. « Les milliers de fidèles qui fréquentent la mosquée seront contrariés au sujet de l’infraction. Mais nous sommes prêts à inviter les jeunes s’ils veulent apprendre l’histoire du lieu qu’ils ont endommagé » , ont expliqué l’imam et le président de l’association musulmane Ahmadiyya, Osama Ahmed.



