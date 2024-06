Sur le vif Au Liban, les autorités chrétiennes et musulmanes consacrent leurs grandes prières pour Gaza Rédigé par Benjamin Andria | Jeudi 27 Juin 2024 à 17:15









Aucune partie chiite n'était présente à la réunion, rapporte l’agence Anadolu, tandis que le mufti du Liban (au nom des sunnites), le patriarche maronite, Cheikh Al-Aql de la communauté druze, Sami Abi Al-Munna, et le chef du Conseil alaouite, Ali Qaddour y ont participé, aux côtés de partis et de personnalités politiques libanaises, ainsi que du secrétaire du Vatican, le cardinal Pietro Parolin.



« Nous envoyons un appel à tous les chrétiens pour que dimanche prochain soit un jour de prière pour la paix dans le sud du Liban et à Gaza » , a indiqué Bechara Boutros Al-Rai. Le mufti Abdel Latif Deriane a, pour sa part, confirmer sa volonté de « consacrer la prêche du vendredi prochain à prier pour la population de Gaza, les martyrs là-bas et au sud du Liban, pour le soutien des opprimés en Palestine, au Liban et dans tous les pays partout dans le monde ».



Pour le cardinal Pietro Parolin, « aujourd'hui, le Liban doit rester un modèle de coexistence et d'unité face aux crises et aux guerres qui se poursuivent » .



