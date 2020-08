Sur le vif Au Bahreïn, une femme musulmane poursuivie par la justice pour avoir brisé des statues de Ganesh Rédigé par Saphirnews (avec AFP) | Vendredi 21 Août 2020 à 11:30





« publiquement insulté » un symbole religieux, a indiqué dimanche 16 août la police.



Sur une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, cette femme a été vue en train de jeter à terre des statues de Ganesh, une divinité hindoue populaire à tête d’éléphant, posées sur le présentoir d’un un magasin de la capitale Manama. « C'est un pays musulman, non ? Pourquoi est-ce ici ? Hamad Ben Issa (le souverain du Bahreïn, ndlr) accepte-t-il cela ? » , a-t-elle lancé.



Le ministère public a fait savoir que l'accusée, qui a reconnu les faits, est poursuivie pour vandalisme et insultes à un symbole religieux et sera jugée au tribunal, selon le ministère public. La date du procès n'a pas été communiquée à ce stade.



Khaled ben Ahmed al-Khalifa, conseiller du roi du Bahreïn et ancien ministre des Affaires étrangères, a dénoncé « un crime de haine » . « Ici, toutes les religions, sectes et peuples coexistent » , a-t-il indiqué via Twitter.



