Attentat raciste dans les Yvelines : l'assaillant placé en observation psychiatrique, la polémique enfle

C'est de la famille de la victime décédée qu'est venue la réaction la plus vive s'agissant de la levée en garde à vue du suspect. Dans un communiqué publié dimanche, Me Yassine Bouzrou, dit sa surprise : la décision, écrit-il, « ne manque pas de nous étonner car en pratique ces levées de garde à vue pour motif psychiatrique sont très rares ».



L'avocat dénonce surtout ce qu'il appelle « une récurrence préoccupante » : « Lorsque l'attentat émane de l'extrême droite, la question psychiatrique s'impose très vite - l'auteur serait "forcément un déséquilibré". Cette question, en revanche, ne se pose pratiquement jamais avec la même insistance lorsque l'attentat est de motivation islamiste. »



Me Bouzrou prend soin de préciser qu'il ne s'agit « pas de contester l'expertise psychiatrique ni l'article 122-1 du code pénal sur l'irresponsabilité pénale, qui sont des principes fondamentaux de notre droit » . Mais, insiste-t-il, « la symétrie doit être la règle : mêmes expertises, mêmes délais d'appréciation, quel que soit le profil idéologique du mis en cause » . Et de prévenir : « Que l'expertise psychiatrique ne devienne jamais, dans les crimes racistes et terroristes, un raccourci commode pour éviter de nommer l'idéologie qui arme les bras. »



Les familles, conclut-il, attendent un traitement identique à celui de tout autre attentat : « ni plus indulgemment, ni plus sévèrement, mais identiquement » . L'avocat vise aussi le statut du Pnat, qui n'est « pas une juridiction indépendante » et exerce ses poursuites sous l'autorité du ministre de la Justice. Il rappelle que l'actuel garde des Sceaux, Gérald Darmanin, a, par le passé, jugé Marine Le Pen « "trop molle" sur les points mêmes où celle-ci stigmatise certaines minorités » , et invite chacun à mesurer « ce que cette dépendance au pouvoir exécutif peut impliquer dans une affaire d'une telle gravité ».