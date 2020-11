Sur le vif Attentat de Vienne : de l'Autriche à la Turquie, le courage de deux jeunes musulmans salué Rédigé par Myriam Attaf | Mercredi 4 Novembre 2020 à 15:45





L'Autriche a été secouée par un attentat en plein cœur de Vienne dans la nuit du lundi 2 au mardi 3 novembre. L'attaque, revendiquée par Daesh, a provoqué la mort de quatre personnes. C'est dans ce contexte que deux jeunes Autrichiens se sont distingués par leur bravoure en allant aux devants pour secourir les premiers blessés dont un policier.



Agés d’une vingtaine d’années, Mikail Özen et Recep Tayyip Gültekin, deux Autrichiens d’origine turque et de confession musulmane, étaient venus boire un dernier café avant l’entrée en vigueur du confinement « quand, tout à coup, nous nous sommes retrouvés au milieu de la fusillade » , confie Mikail. « Nous ne pouvions pas rester là à regarder. Nous avons donc couru jusqu’à lui (le policier blessé par balle, ndlr) et nous l’avons aidé à rejoindre une ambulance. »



D’autres images montrent les héros, amateurs d’arts martiaux, se précipiter sous les balles vers une bouche de métro pour mettre plusieurs passants à l’abri. « Des gens couverts de sang étaient étendus au sol. Au milieu de tout ça, nous avons aidé une vieille dame à se mettre en sécurité » , raconte-t-il.



Au lendemain de la fusillade, Mikail Özen a partagé sur les réseaux un message de solidarité devenu viral : « Nous, musulmans d’origine turque, nous rejetons la terreur sous toutes ses formes. Nous somme avec l’Autriche, nous sommes avec Vienne. Nous respectons l’Autriche et quoiqu’il se passe, nous sommes prêt à lui apporté notre aide. »





Les deux héros ont été reçus, mercredi 3 novembre, par le maire de Vienne, Michael Ludwig, qui a salué leur bravoure. La veille, ils avaient eu les honneurs de l'ambassadeur de Turquie à Vienne.



Recep Tayip Erdogan a également pris contact avec les deux jeunes hommes pour les féliciter, rapporte l'agence Anadolu. « Continuez à aider les Autrichiens. Ils ne nous comprennent peut-être pas, mais nous les comprenons. En effet, nous aimons ses créatures, car nous aimons le créateur, sans faire de distinction de religion », a fait savoir le président turc. « Je sais que vous avez souffert de très graves problèmes en Autriche. Et vous avez toujours certains ennuis. On vous reproche d’être des musulmans, mais c’est aussi votre grande fierté. (…) Je suis sûr que là où vous êtes, vous serez le représentant de la bonté, de la paix, de la beauté. Au nom de mon peuple, ma famille et moi-même, je vous remercie. »



France - Turquie : une crise diplomatique majeure sur fond d'instrumentalisation de la lutte contre l'islamophobie



