L'Autriche sonnée par une attaque terroriste multi-sites à Vienne

« lourdement armés et dangereux » selon les mots de Karl Nehammer, le ministre de l’Intérieur autrichien, ont tiré au hasard sur des passants à Vienne. La capitale autrichienne a été frappée en six endroits par une attaque terroriste dans la nuit du lundi 2 novembre au mardi 3 novembre. Plusieurs bars et restaurants, près de l’Opéra et d’une importante synagogue, ont été pris pour cible.



Au moins quatre personnes ont été tuées, deux hommes et deux femmes. Un des auteurs de l’attaque, âgé de 20 ans et annoncé par les autorités comme un sympathisant de Daesh, a été abattu par la police. Par ailleurs, 17 personnes ont été blessées dont au moins sept dont le pronostic vital est engagé.



C'est dans dans le centre-ville, près de l’Opéra et d’une importante synagogue, que plusieurs bars et restaurants ont été pris d'assaut par plusieurs individus. L’un d’entre eux serait un sympathisant de l’Etat Islamique, âgé de 20 ans qui avait tenté de rejoindre l’organisation terroriste l’année dernière.



Le maire de la ville, Michael Ludwig a de son côté, déclaré que l'attaquant neutralisé par les forces de l’ordre autrichiennes, portait une fausse ceinture d’explosifs mais qu’il était muni d’une arme longue, d’une arme à feu et d’un machette. « Il s’était bien préparé » , a-t-il en outre précisé.



« Il s'agit clairement d'un attentat islamiste » , a déclaré le chancelier Sebastian Kurz. « Nous ne nous laisserons jamais intimider par le terrorisme et nous combattrons ces attaques avec tous nos moyens » , a-t-il ajouté en dénonçant une attaque « répugnante » .

« Le terrorisme islamiste est notre ennemi commun »



Plusieurs dirigeants ont affiché leur soutien aux autrichiens, à commencer par Emmanuel Macron qui s’est entretenu avec le chancelier autrichien. Le chef de l'Etat a fait part de son soutien dans un tweet écrit en français et en allemand : « Nous, Français, partageons le choc et la peine du peuple autrichien frappé ce soir par un attentat au cœur de sa capitale, Vienne. Après la France, c’est un pays ami qui est attaqué. C’est notre Europe. Nos ennemis doivent savoir à qui ils ont affaire. Nous ne céderons rien. »



La chancelière allemande Angela Merkel a, elle aussi, affiché sa solidarité. « Le terrorisme islamiste est notre ennemi commun » et lutter contre lui est « notre combat commun » , indique-t-on. Depuis les attaques, les autorités sont lancées à la recherche des complices de l’assaillant abattu. L'armée a été déployée dans la ville.



Le gouvernement autrichien a d'ores et déjà décrété, mardi 3 novembre, trois jours de deuil national.



