Attentat de Saint-Etienne-du-Rouvray : l'heure du procès de l'assassinat du père Jacques Hamel

« participation à une association de malfaiteurs criminelle »

« complicité d'assassinat en bande organisée ».

« association de malfaiteurs terroriste criminelle ».

« que la vérité soit dite pour que cela ne se reproduise pas »,

« l’État reconnaîtra qu’il n’a pas mis assez de moyens pour éviter ce crime »

« Cet esprit de vengeance ne nous a jamais traversés. »

« Il faut gérer le problème du terrorisme avec une grande intelligence, intellectuelle mais aussi de cœur. Il ne faut pas condamner une communauté. »

Plus de cinq ans après l’assassinat du père Jacques Hamel dans son église de Saint-Etienne-du-Rouvray, le procès s’ouvre lundi 14 février devant la Cour d’assises spéciale de Paris.Le procès, appelé à durer quatre semaines, se tiendra en l’absence des deux terroristes Adel Kermiche et Abel Malik Petitjean, abattus lors de l’assaut lancé par la Brigade de recherche et d'intervention (BRI) le 26 juillet 2016.Quatre hommes vont être jugés, parmi lesquels celui qui est considéré comme l'instigateur de l'attaque Rachid Kassim. Il ne sera néanmoins pas présent au procès puisque l’individu est présumé mort en Irak après une frappe américaine en 2017. Sans preuve certaine de son décès, il demeure poursuivi notamment pouretTrois autres personnes, accusées d’avoir soutenu le projet à divers degrés, vont comparaître devant la justice pourAvec le procès,indique Roseline Hamel au Pèlerin, qui espère aussi que, commis deux semaines après la terrible attaque au camion à Nice. La sœur du prêtre assure n’avoir jamais été dans la haine :Avant d’ajouter, avec sagesse :Lire aussi :