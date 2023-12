Attaque au couteau Ã  Paris : l'appel Ã  Â« lâ€™extrÃªme vigilance Â» lancÃ© aux musulmans de France

Sur le vif Attaque au couteau à Paris : l'appel à « l’extrême vigilance » lancé aux musulmans de France Rédigé par Lina Farelli | Dimanche 3 Décembre 2023 à 21:30





« assassinat » , « tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste » et « association de malfaiteurs terroriste criminelle » .



L'assaillant est un Franco-Iranien de 26 ans. Pendant sa garde à vue, il a évoqué les tensions au Proche-Orient, affirmant qu'il ne supportait « plus de voir des musulmans mourir à cause de l'Occident » , rapporte Franceinfo. Selon le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui s'est rendu sur place, l'auteur de l'attaque a dit qu'il « ne pouvait plus supporter que les musulmans meurent, tant en Afghanistan qu'en Palestine » , qu'il « en voulait » pour « ce qui se passait à Gaza » et que la France est « complice de ce que faisait Israël » .



Dans le même temps, l'homme est connu pour d'importants troubles psychiatriques. Il a néanmoins arrêté de prendre tout traitement médicamenteux. Sa propre mère, inquiète, l'avait signalé fin octobre en raison de son comportement. Condamné à cinq ans de prison pour association de malfaiteurs après un projet d'attentat en 2016 dans le quartier d'affaires de la Défense, ce fiché S était « soumis à une injonction de soins impliquant un suivi psychiatrique contrôlé par un médecin coordonnateur, effectif jusqu'en avril 2023 » après sa sortie de prison en mars 2020 mais « aucun élément ne nécessitait de nouvelles poursuites pénales » , a indiqué Jean-François Ricard.



L'assaillant ayant crié, selon des témoins, « Allah Akbar » lors de son passage à l'acte, le Conseil français du culte musulman (CFCM) s'est empressé de condamner fermement l'attaque. L'assaillant « a associé à la barbarie et à la lâcheté de son crime abject contre des innocents, la profanation de l'un des symboles musulmans sacrés de l'humilité devant Dieu et devant les hommes que représente l’expression "Allah Akbar" » , a dénoncé l'instance. « Il est à craindre que ce drame tragique soit également instrumentalisé par des officines d’extrême droite pour exacerber les tensions et stigmatiser toute une communauté. »



Dans un contexte où la menace de l'ultradroite s'est renforcée, « à l’extrême vigilance » et a exhorté les victimes « à déposer systématiquement plainte et à ne rien sous-estimer » car « les mots, les inscriptions, les insultes, les menaces sont souvent et malheureusement des annonciateurs d’actes plus graves » .



