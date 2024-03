Allemagne : une rue centrale de Francfort illuminÃ©e pendant tout le mois du Ramadan 2024

« Joyeux Ramadan ».

« Francfort est un signe de paix et d'humanité contre l'exclusion et la haine. Ce sont les lumières de l'unité contre la haine du musulman, le racisme et l'antisémitisme, contre les réserves, l'exclusion et la haine. En temps de crise et de guerre, ces lumières sont un signe d'espoir pour tous les peuples et renforcent la cohésion dans nos diverses villes »,

« Le Ramadan est une période pendant laquelle les gens réfléchissent à ce qui est vraiment important dans la vie : avoir quelque chose à manger, un toit au-dessus de sa tête, la paix et le confort avec sa famille, ses amis et ses voisins. Je suis heureux que ces messages de paix pendant le Ramadan soient visibles à Francfort »

Une importante rue de Francfort sera illuminée tout au long du mois du Ramadan cette année 2024, à partir du dimanche 10 mars au soir. Par cette initiative, c'est un message de paix et de coexistence entre les communautés que veut promouvoir la municipalité allemande, qui a pris la décision en 2023. Les habitants et les passants de la rue piétonne Grosse Bockenheimer, animée par de nombreux cafés et restaurants, pourront admirer des lanternes en forme de croissant, d'étoile et d'éventail, ainsi que de l'inscriptionNargess Eskandari-Grünberg, qui était maire de Francfort lorsque la décision a été adoptée par le conseil municipal en 2023, a déclaré dans un communiqué citée par l'agence Anadolu que l'éclairage du Ramadan symboliserait la coexistence pacifique de tous les peuples.a-t-elle fait savoir., a affirmé la présidente du conseil municipal, Hilime Arslaner, en appui à une action qui se veut rassembleuse pour l'ensemble des habitants de la ville. Celle-ci compte 800 000 âmes ; les musulmans représentent 15 % de la population.