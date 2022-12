Sur le vif Allemagne : le corps d'un musulman incinéré par erreur Rédigé par Lionel Lemonier | Vendredi 23 Décembre 2022 à 15:00









Après avoir appelé la direction de l’hôpital, les membre de la famille Sargin ont alors appris que le corps de leur proche, remis à une autre famille, avait été... incinéré. Or Abdulkadir Sargin était musulman et la crémation n’est pas autorisée dans la tradition islamique. Elle est même considérée comme une profanation du corps du défunt.



Le consulat turc d’Hanovre est en contact étroit avec la famille Sargin afin de lui apporter toute l’assistance nécessaire. Quant à l'hôpital, il devra rendre des comptes à la famille Sargin. Il devra notamment expliquer comment l'incinération, qui prend généralement trois semaines, a pu être réalisée aussi vite deux jours après la mort, selon un proche du défunt cité par I[Hürriyet.]i Une plainte va être déposée par la famille.



