Aïd al-Adha 2021 : les voeux de l'Eglise catholique aux musulmans

Chers frères et sœurs en humanité, membres de la communauté musulmane vivant en France,Dans son message du 9 juillet dernier, Mohammed Moussaoui, président du Conseil français du culte musulman, évoquait votre belle fête de l’Aïd al-Adha comme étant un moment de partage et de solidarité, soulignant que le jeûne des jours précédant la fête − et notamment le jour d’Arafat la veille de l’Aïd, 19 juillet 2021 − vous donnait l’occasion de mesurer la souffrance et la détresse de ceux et celles qui subissent au quotidien les affres de la pauvreté.Ainsi avez-vous été tout particulièrement sensibles à la détresse de vos amis et proches de Tunisie, confrontés à une flambée des cas de Covid-19 et à un afflux massif de patients dans des hôpitaux déjà saturés.Plus près de nous encore, suite à des événements climatiques d’une violence extrême, l’Allemagne et la Belgique où vivent de nombreux musulmans ont dû faire face à de très graves inondations qui ont entraîné de nombreuses victimes.Ces événements ne nous laissent pas insensibles et plus nous nous stimulerons dans les œuvres, plus nous serons fidèles à la Volonté Divine (cf. Jean 15 et Sourate 5, 48).