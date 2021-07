Sur le vif Covid-19 : l'appel au secours lancé par la Tunisie à sa diaspora en France Rédigé par Saphirnews | Mardi 13 Juillet 2021 à 17:05









« En vue d’appuyer l'effort national de lutte contre la propagation du Covid-19 en Tunisie, l'Ambassade de Tunisie en France exhorte les Tunisiens résidents en France, qu’ils soient des personnes physiques, morales, des associations ou des chefs d’entreprises ou autres à contribuer activement au soutien des établissements de santé en Tunisie à travers des dons en nature - équipement et matériel médical et paramédical - ou sous forme pécuniaire » , a fait savoir via



« L’Ambassade œuvrera à piloter l’opération de collecte des dons en France, sa facilitation et à assurer son acheminement, dans les plus brefs délais vers la Tunisie, avec l’option d’affréter un avion spécial à cet effet » , a-t-elle assuré. « L’Ambassade met à disposition tous ses moyens humains et logistiques afin de garantir le succès de cette initiative de solidarité avec notre cher peuple, tout en insistant sur son approche ouverte, participative, transparente et en étroite association avec la société civile tunisienne en France qui a toujours été présente aux côtés des Tunisiens qu’ils soient en Tunisie ou en France. »



Jeudi 8 juillet, le ministère tunisien de la Santé a déploré une situation sanitaire « catastrophique » en raison d’une forte progression de la pandémie sur le territoire. « La situation sanitaire actuelle est catastrophique, (...) le taux de cas a augmenté énormément. Le système sanitaire s'est malheureusement effondré » , avait d'ailleurs déclaré auprès d’une radio tunisienne la coordinatrice nationale pour le programme de lutte contre la Covid-19, Nissaf Ben Alaya. La Tunisie appelle sa diaspora à l’aide. Dimanche 11 juillet, Tunis a demandé tout particulièrement aux Tunisiens installés en France, où ils sont les plus nombreux, de faire des dons pour contribuer au soutien de son système sanitaire, très éprouvé par la pandémie de la Covid-19., a fait savoir via Facebook l’ambassade de Tunisie, soulignant avoir besoin d’équipements médicaux et paramédicaux mais aussi de dons financier., a-t-elle assuré.Jeudi 8 juillet, le ministère tunisien de la Santé a déploré une situation sanitaireen raison d’une forte progression de la pandémie sur le territoire., avait d'ailleurs déclaré auprès d’une radio tunisienne la coordinatrice nationale pour le programme de lutte contre la Covid-19, Nissaf Ben Alaya.

Les pays arabes répondent présent



L'OMS a lui aussi tiré la sonnette d'alarme au sujet de l'état sanitaire du pays, en proie par ailleurs à un manque criant de vaccins. « La Tunisie est le pays qui a le plus fort taux de mortalité de tout le continent africain et de tout le monde arabe » , a averti Yves Souteyrand, représentant de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en Tunisie dans un entretien accordé à l'AFP.



En réponse, plusieurs pays arabes comme l'Arabie Saoudite, Dubaï, le Koweït ou encore l'Algérie ont promis d'apporter leur soutien à la Tunisie. Selon



La Tunisie, placée désormais dans les pays « rouges », recense plus de 16 500 morts du coronavirus depuis mars 2020.



Lire aussi :

Covid-19 : quelle situation pour quelles règles de voyage l'été au Maroc, en Algérie et en Tunisie ? Dans un post plus récent publié lundi 12 juillet, l'ambassade a mis à disposition des donateurs un compte courant dédié à la collecte de dons consacré au soutien à la Tunisie dans sa lutte contre la pandémie.L'OMS a lui aussi tiré la sonnette d'alarme au sujet de l'état sanitaire du pays, en proie par ailleurs à un manque criant de vaccins., a averti Yves Souteyrand, représentant de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en Tunisie dans un entretien accordé à l'AFP.En réponse, plusieurs pays arabes comme l'Arabie Saoudite, Dubaï, le Koweït ou encore l'Algérie ont promis d'apporter leur soutien à la Tunisie. Selon Arabnews , le Qatar a, pour sa part, déjà envoyé un avion militaire avec un hôpital de campagne à bord, comprenant 200 médecins et 100 respirateurs.La Tunisie, placée désormais dans les pays « rouges », recense plus de 16 500 morts du coronavirus depuis mars 2020.Lire aussi :