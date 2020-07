Points de vue Aïd al-Adha 2020 : les vœux fraternels des catholiques aux musulmans Aïd el-Kébir 1441/2020 Rédigé par Service national pour les relations avec les musulmans (SNRM) | Jeudi 30 Juillet 2020 à 17:30

Lire aussi le dossier spécial coronavirus : retrouvez tous nos articles sur la pandémie de Covid-19 Chers frères et sœurs en humanité, membres de la communauté musulmane vivant en France,Depuis six mois, c’est-à-dire depuis l’arrivée de la pandémie sur le territoire français, notre quotidien nous a intimement rapprochés. Croyants au Dieu Unique, nous avons eu à conjuguer la pratique de nos fois respectives à une commune attitude citoyenne pour préserver le bien commun et la vie de toutes et tous.Confinés, il nous a fallu nous réinventer pour continuer à vivre de cette attitude fondamentale du croyant qui est d’être en relation à Dieu par la prière, de déployer une vive attention au prochain par l’écoute, le partage, la solidarité et la sollicitude, et de promouvoir la vie sous toutes ses formes dans tout l’univers.Attristés par la souffrance – et même la mort – de bien de nos proches, que ce soient des parents, des voisins, des amis, des collègues, nous n’avons eu de cesse de rendre grâce au Dieu Tout Miséricordieux pour ceux et celles qui ont déployés des efforts de dévouement et d’altruisme : médecins, infirmières, pompiers, ambulanciers, commerçants, enseignants, personnels communaux…Désireux de vivre en profondeur Carême ou Ramadan, nous avons trouvé de nouvelles et belles manières pour être en communion les uns avec les autres au moment des grandes fêtes religieuses, que ce soient celles de nos amis juifs, chrétiens ou musulmans.Troublés de ne pouvoir accomplir nos pèlerinages chers à nos cœurs, que ce soit à Jérusalem, à Rome, Lourdes ou Saint-Jacques de Compostelle, à La Mecque ou à Mashhad, nous avons consacré plus de temps à lire nos Textes sacrés et à méditer.Mais, aujourd’hui, il s’agit de nous préparer à célébrer et à vivre de nouvelles, belles et grandes fêtes religieuses.Si, pour nous catholiques, ce sera le 15 août prochain la fête de l’Assomption de la Vierge Marie – Myriam - , pour vous, musulmans, ce sera à partir du vendredi 31 juillet la belle fête de l’Aïd al-Adha (1441-2020). Aussi, au nom de l’Eglise catholique en France, je vous souhaite une bonne et sainte Fête de l’Aïd al-Adha !Que Dieu vous bénisse, vous, vos familles et vos communautés ! Que demeure la dynamique initiée pendant tout le confinement entre les responsables des différentes traditions religieuses présentes en France pour vaincre avec tous nos concitoyens la pandémie de Covid-19 !Que Dieu le Tout Puissant, riche en miséricorde pour toute l’humanité, nous garde ensemble, dans la fidélité et la confiance, pour continuer notre pèlerinage sur terre, en travaillant à la rendre chaque jour plus fraternelle et solidaire !