« Compte tenu des données scientifiques les plus précises »

« la conjonction (nouvelle lune) aura lieu le 20 juillet 2020 à 17h33 GMT (19h33 heure de Paris) »

« le nouveau croissant de lune sera visible le lendemain (21 juillet 2020) jour à 7h18 GMT »

Le Conseil théologique musulman de France a annoncé, mercredi 8 juillet, la date du premier jour de Dhul-Hijjah 1441/2020, le mois pendant lequel se déroule le grand pèlerinage à La Mecque, bouleversée cette année par la crise sanitaire du Covid-19 , et, en conséquence, la date de l'Aïd al-Adha., l’instance religieuse fait savoir queet que, impliquant que le premier jour de Dhul-Hijjah sera le mercredi 22 juillet 2020 en France et dans le monde.L’Aïd al-Adha (ou Aïd el-Kébir) ayant lieu au dixième jour du mois, il est ainsi fixé, pour les partisans du calendrier musulman unifié fondé sur les calculs, et comme annoncé quelques jours plus tôt, au vendredi 31 juillet 2020