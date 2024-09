Affaire abbé Pierre : devant l'effondrement d'un mythe, la réaction de l'Eglise de France

« Que savait le Vatican de l'abbé Pierre ? Je ne sais pas, parce que je n'étais pas là à l'époque. Ce qui est certain c'est qu'après sa mort, on savait »

« On est dans l'ultime trahison de la vie et des plus faibles. (…) Cet exercice de transparence une fois qu'on est acculé n'est pas très digne de la religion catholique »

Un mythe s’est effondré cet été, mais les récentes révélations continuent de dépeindre un portrait plus sombre encore de l’abbé Pierre, Henri Grouès de son vrai nom. Contacts non sollicités sur les seins, baisers imposés, fellations forcées, propos à caractère sexuel… des témoignages accablants – au moins 24 depuis juillet dernier – s’accumulent contre le fondateur d’Emmaüs, créant l’émoi dans une société française où l’homme a souvent été élu au rang de personnalité préférée des Français.Les terribles agissements se sont produits entre les années 1950 et les années 2000, en France mais également à l'étranger. Dernièrement, des déclarations faites en 1990 par une ancienne prostituée de Genève en direct à la télévision française ont refait surface, faisant apparaître une double vie de l’abbé en Suisse. Elle avait assuré avoir vu l’homme dans sa maison close, mais son témoignage n’avait alors pas été jugé crédible.L’Eglise catholique, en tant qu'institution, n’échappe naturellement pas aux critiques. Quelle responsabilité a-t-elle dans cette histoire ? Comment l’abbé Pierre a-t-il pu agir en toute impunité, sans être inquiété durant des décennies ? Et surtout, comment fut-il possible que ses graves déviances n’aient pas été mises au jour plus tôt ? Le pape François a réagi sur l'affaire vendredi 13 septembre à son retour d’un voyage apostolique en Asie. Le souverain pontife a reconnu que le Vatican avait connaissance des violences sexuelles commises par l’abbé Pierre, au moins après son décès en 2007., a-t-il indiqué.Cette déclaration ne passe pas auprès d’associations de victimes., a fait savoir sur France Info François Devaux, fondateur de l'association Parole libérée.