Affaire Houellebecq : l'UMF salue une mise en examen intervenant après l'attentat de Trappes

« ne visaient pas simplement l’islam en tant que religion »

« les musulmans, en tant qu’individus et groupe social, en les assimilant collectivement à des voleurs et des agresseurs, en présentant leur départ de France comme une "bonne solution" et, plus gravement encore, en évoquant des attentats et des fusillades dans des mosquées et des lieux fréquentés par les musulmans comme de possibles "actes de résistance" »

« Lorsque des attentats contre des fidèles sont présentés comme des actes de résistance, nous ne sommes plus dans une simple controverse intellectuelle. Nous sommes face à des propos dont la portée et les conséquences potentielles doivent être examinées avec la plus grande gravité. »

« sur l’accumulation de plusieurs déclarations qui, prises ensemble, dessinent un discours particulièrement préoccupant »

« Les rectifications tardives d’un auteur ne peuvent effacer la portée de déclarations déjà largement diffusées, d’autant plus lorsque le support incriminé continue d’être accessible. »