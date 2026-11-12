Affaire Houellebecq : l'UMF salue une mise en examen intervenant après l'attentat de Trappes

L’Union des mosquées de France (UMF) n’a pas tardé à réagir après l'annonce de la mise en examen de Michel Houellebecq pour ses propos hostiles tenus à l'encontre des musulmans dans un entretien publié en novembre 2022 dans la revue Front populaire. Dans un communiqué diffusé mercredi 11 novembre, la fédération, qui s'est constituée partie civile dans cette affaire, se félicite de la décision, y voyant « une étape importante dans la procédure » qu’elle a engagée en janvier 2023 avec le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP) contre l'écrivain.
Cette mise en examen, « dans le contexte de l’attentat de Trappes, vient nous rappeler que les discours de haine et d’incitation à la violence ne sont jamais sans conséquences », écrit l’UMF, présidée par Mohammed Moussaoui. « Plus que jamais (...) nous ne pouvons laisser passer de tels propos sans réponse », ajoute-t-elle.
Cette mise en examen, « dans le contexte de l’attentat de Trappes, vient nous rappeler que les discours de haine et d’incitation à la violence ne sont jamais sans conséquences », écrit l’UMF, présidée par Mohammed Moussaoui. « Plus que jamais (...) nous ne pouvons laisser passer de tels propos sans réponse », ajoute-t-elle.
« Des propos qui ne peuvent être banalisés »
Pour l’UMF, les propos tenus par Michel Houellebecq « ne visaient pas simplement l’islam en tant que religion » mais « les musulmans, en tant qu’individus et groupe social, en les assimilant collectivement à des voleurs et des agresseurs, en présentant leur départ de France comme une "bonne solution" et, plus gravement encore, en évoquant des attentats et des fusillades dans des mosquées et des lieux fréquentés par les musulmans comme de possibles "actes de résistance" », détaille la fédération.
Celle-ci insiste : « Lorsque des attentats contre des fidèles sont présentés comme des actes de résistance, nous ne sommes plus dans une simple controverse intellectuelle. Nous sommes face à des propos dont la portée et les conséquences potentielles doivent être examinées avec la plus grande gravité. »
L’UMF se défend aussi de sortir une phrase de son contexte. Sa démarche, écrit-elle, repose « sur l’accumulation de plusieurs déclarations qui, prises ensemble, dessinent un discours particulièrement préoccupant ».
Les excuses présentées par Michel Houellebecq, qui avaient poussé la Grande Mosquée de Paris à retirer sa plainte, restent insuffisantes aux yeux de l’UMF : « Les rectifications tardives d’un auteur ne peuvent effacer la portée de déclarations déjà largement diffusées, d’autant plus lorsque le support incriminé continue d’être accessible. »
Celle-ci insiste : « Lorsque des attentats contre des fidèles sont présentés comme des actes de résistance, nous ne sommes plus dans une simple controverse intellectuelle. Nous sommes face à des propos dont la portée et les conséquences potentielles doivent être examinées avec la plus grande gravité. »
L’UMF se défend aussi de sortir une phrase de son contexte. Sa démarche, écrit-elle, repose « sur l’accumulation de plusieurs déclarations qui, prises ensemble, dessinent un discours particulièrement préoccupant ».
Les excuses présentées par Michel Houellebecq, qui avaient poussé la Grande Mosquée de Paris à retirer sa plainte, restent insuffisantes aux yeux de l’UMF : « Les rectifications tardives d’un auteur ne peuvent effacer la portée de déclarations déjà largement diffusées, d’autant plus lorsque le support incriminé continue d’être accessible. »
« Les mots ont un poids »
L’UMF assigne deux objectifs à son action judiciaire. Elle entend « faire sanctionner sévèrement de tels propos pour mettre fin au sentiment d’impunité dont jouissent certains ». Elle veut aussi « faire cesser la diffusion du hors-série incriminé, dont les propos continuent de circuler malgré les réserves et les rectifications exprimées par leur auteur ».
La fédération récuse toute démarche personnelle : « Notre démarche n’est pas dirigée contre une personne, mais contre la banalisation de discours dangereux. » Dans un tel contexte, estime-t-elle, « la responsabilité de chacun commande de ne jamais banaliser les discours qui présentent une population entière comme une menace, légitiment son exclusion ou rendent envisageable la violence à son encontre ».
« Une chose est certaine : le silence face à la banalisation de la haine n’a jamais constitué une réponse acceptable », conclut l'UMF, qui inscrit son action « parce que les mots ont un poids et parce que les discours peuvent produire des conséquences dévastatrices ».
Lire aussi :
Islamophobie : Michel Houellebecq mis en examen pour ses propos hostiles sur les musulmans
Michel Houellebecq, une plume en résonnance avec la réalité contemporaine de l'islamophobie
La fédération récuse toute démarche personnelle : « Notre démarche n’est pas dirigée contre une personne, mais contre la banalisation de discours dangereux. » Dans un tel contexte, estime-t-elle, « la responsabilité de chacun commande de ne jamais banaliser les discours qui présentent une population entière comme une menace, légitiment son exclusion ou rendent envisageable la violence à son encontre ».
« Une chose est certaine : le silence face à la banalisation de la haine n’a jamais constitué une réponse acceptable », conclut l'UMF, qui inscrit son action « parce que les mots ont un poids et parce que les discours peuvent produire des conséquences dévastatrices ».
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