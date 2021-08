Abolition de l'esclavage : le Mois des mémoires 2021 à l'heure des 20 ans de la loi Taubira

« un grand moment national, républicain et populaire »

Redonner une pleine place aux drames humains entourant la traite et l’esclavage dans l’Histoire de France, c’est l’objectif du Mois des mémoires, organisé chaque année par la Fondation pour la mémoire de l’esclavage (FME). L'initiative qui se tient du 27 avril, date anniversaire du décret d’abolition définitive de l’esclavage en France et dans ses colonies, au 10 juin, rassemble toutes les dates nationales et locales de la mémoire de l’esclavage, les Journées nationales des 10 et 23 mai, et les Journées de l’abolition en Martinique (22 mai), en Guadeloupe (27 mai), à Saint-Martin (28 mai), en Guyane (10 juin), sans oublier les 9 octobre à Saint-Barthélémy et 20 décembre à La Réunion.Ce temps fort, qui se veut êtrepour Jean-Marc Ayrault, président de la FME, est marqué cette année par les 20 ans de la loi Taubira. Votée définitivement le 21 mai 2001 à l’unanimité au Sénat, elle tend à la reconnaissance de la traite et de l’esclavage en tant que crime contre l’Humanité par la France, qui devient ainsi le premier pays au monde à qualifier ces drames comme tels. Elle est aujourd'hui, soutient l'ancien Premier ministre sous François Hollande.Ce texte historique, adopté deux ans plus tôt à l’Assemblée nationale, prescrit également l’intégration de l'esclavage dans les programmes scolaires et au sein des unités de recherches universitaires, et encourage la reconnaissance de ces crimes à l’international. L’initiative législative de l’ancienne Garde des Sceaux est également à l’origine des deux Journées de commémoration nationales organisée les 10 et 23 mai ainsi que la création d’un comité pour la mémoire de l’esclavage, remplacé par la FME en 2019.Un extrait de son discours prononcé en février 1999 devant l’Assemblée nationale a été lu, lundi 10 mai, face à Emmanuel Macron, présent à la cérémonie annuelle organisée aux Jardins du Luxembourg, avec un public très réduit cette année en raison de la crise sanitaire.