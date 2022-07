Abattage rituel : le Conseil d’État s'oppose à l'étiquetage obligatoire des viandes halal et casher

« traçabilité parfaite »

« l’abattage réalisés sans étourdissement »,

« qui sont commercialisées, à l’insu des consommateurs, dans le circuit conventionnel »

« en tant qu'elles ne prévoient pas la traçabilité parfaite »

« dans le but de concilier, dans le respect du principe de laïcité qui impose que la République garantisse le libre exercice des cultes, les objectifs de police sanitaire et l'égal respect des croyances et traditions religieuses, en vue d'assurer, en autorisant à titre dérogatoire la pratique de l'abattage rituel par mise à mort de l'animal sans étourdissement, le respect effectif de la liberté de religion garantie par les stipulations de l'article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales »

« de rendre obligatoires des mesures de traçabilité, notamment par étiquetage, en vue de garantir à certains consommateurs finals qu’ils ne consomment pas des viandes ou des produits carnés issus d’abattages pratiqués sans étourdissement »

« l'association OABA, qui ne se prévaut d'aucune conviction religieuse reposant sur la prohibition de la consommation des viandes ou des produits carnés issus d'abattages pratiqués sans étourdissement, ne peut pas utilement invoquer le principe de laïcité pour demander l'annulation de la décision qu'elle attaque ».

Le débat sur l'étiquetage des viandes issues de l'abattage halal et casher pourrait signer son grand retour dans le débat politico-médiatique à l'aune d'une récente décision judiciaire.L’association Œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs (OABA) ne décolère pas. En février 2020, elle avait mis l’État en demeure de prendre les mesures normatives assurant unedes viandes issues deautrement dit l’abattage rituel selon les rites musulman et juif,. Sans réponse du gouvernement, elle a porté l’affaire devant le Conseil d’État en juin 2020. Elle réclamait en conséquence d’abroger les notes de service du ministère de l'Agriculture. Deux ans après, la plus haute juridiction administrative en France a rendu sa décision vendredi 1er juillet. La demande de l'OABA a été rejetée.Le Conseil d'Etat explique d’abord que les dispositions du Code rural et de la pêche maritime ont été édictées. Aucune disposition réglementaire n’impose à ce jour à l'EtatPar ailleurs,