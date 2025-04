A Strasbourg, une attaque antisémite contre une boulangerie ? La fake news d’Aurore Bergé

« antisémite »

Plusieurs hommes et femmes politiques ont dénoncé, dimanche 13 avril, une attaqueà Strasbourg en marge d’une manifestation la veille contre la tragédie en cours à Gaza. Dans le lot figurait la ministre chargée de la Lutte contre les discriminations Aurore Bergé , qui a fustigé lad'une boulangerie. Mais la réalité livre une autre version du récit véhiculé par la ministre et consorts. Résultat : il ne s’agit ni plus ni moins que d’une infox que la préfecture du Bas-Rhin et même le gérant du commerce ont balayée.Tout est parti d’une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux dans laquelle on y voit des manifestants pro-palestiniens visiblement en colère devant des policiers postés devant la boulangerie Dreher, non loin de la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg.Selon la préfecture du Bas-Rhin contactée par Le Parisien , lors du passage, samedi 12 avril, de la manifestationà l’appel du collectif Strasbourg Palestine,. Plusieurs sources parlent de doigts d’honneur., a ensuite raconté la préfecture, qui dément que la boulangerie. Aucune plainte n’a été déposée.La quotidien local DNA évoque unedevant le commerce entre une manifestante et un des clients qui a eu un geste déplacé vis-à-vis du cortège. Mais l’altercation a été. Même son de cloche du côté du collectif Strasbourg Palestine, qui a livré sa version des faits.raconte-t-on.Enfin, et non des moindres, le gérant de la boulangerie, Benjamin Dreher,, a aussi relativisé l’incident., a-t-il indiqué, assurant qu'il n'y a eu aucun dégât. Mais face aux faits, le mea culpa d’Aurore Bergé était attendu. Elle a dit ses regrets mais n’a pas retiré son tweet initial et s’est enfoncée en évoquant unlors de la manifestation pro-palestinienne qui est, a écrit la ministre, se victimisant en signalant unvenant des rangs de La France insoumise.De nombreux élus et sympathisants de LFI, mais aussi nombre de militants d'autres partis de gauche, ont surtout dénoncé la fake news. Pour le député du Nord David Guiraud,Lire aussi :