A Bruxelles, une expo photo pour casser les clichés sur les musulmans

« à casser les clichés, à mettre en évidence toute la diversité des personnes et groupes de personnes liés à cette culture »

« partager l’espace public, de vivre ensemble, de se renforcer mutuellement, de mieux se connaître, de profiter de nos différences ».

Depuis samedi 19 février et jusqu’au dimanche 13 mars, l’espace culturel Géopolis, installé au cœur de Bruxelles et dédié au photo-reportage d'actualité et d'histoire, présente l’exposition « Mosaïque » , qui invite les Belges à partir la rencontre de citoyennes et de citoyens de traditions et de cultures musulmanes.Le reportage photographique, issue d'un travail minutieux qui a pris trois ans aux auteurs, viseavec l’objectif, aussi, de