Yeza : Â« Je ne ressens plus rien envers mon mari Â»

Psycho Yeza : « Je ne ressens plus rien envers mon mari » Rédigé par Lalla Chams En Nour | Samedi 30 Décembre 2023 à 08:00





Je suis mariée depuis maintenant cinq ans, j’ai deux enfants mais je ne ressens plus rien envers mon mari. C'était un mariage d'amour. Seulement, à partir du moment où nous nous sommes mariés, mon mari a changé de comportement. Il est devenu distant, indifférent avec moi, nous avons très peu de moments intimes et cela dure jusqu'à aujourd'hui. Je prenais sur moi. Parfois, on était en conflit et parfois, je lui donnais raison pour passer à autre chose.



Cependant, il y a un an j'ai eu un conflit avec sa famille et mon mari était complètement indifférent, comme si cela ne le concernait pas. Pourtant, cette histoire est allée assez loin, son frère voulait en venir aux mains avec moi à cause de sa femme.



Depuis, je n'arrive pas à passer à autre chose. Un mari est censé défendre sa femme et vu que sa position est délicate, je demandais juste qu'il mette les choses au clair, qu'il prenne les choses en main mais rien de tout ça n'est arrivé. Depuis, il fait des efforts par rapports aux enfants et aux tâches à la maison mais je n'éprouve plus aucun sentiment à son égard. Que faire ? Je n’ai pas envie de baisser les bras mais je n'arrive pas à me forcer.



PS : Je lui ai déjà parlé d'aller voir un imam ou un psychologue pour couple, il ne veut pas. Concernant la religion, il ne fait rien à part le Ramadan, chose que je ne savais pas avant le mariage... Merci pour votre aide.

Lalla Chems En Nour, psychanalyste



Je suis bien désolée pour vous, et ennuyée pour vous répondre car votre lettre manque de précisions. Selon votre version, tout vient de lui. Peut-être faudrait-il creuser : y a-t-il eu quelque chose dans votre attitude qui aurait pu le mettre mal à l’aise ? Ou encore avez-vous assez échangé ensemble dès le début de votre malaise ? Etes-vous dans la plainte avec lui, ou les reproches, ce qui pourrait l’avoir éloigné ? Avez-vous des difficultés sexuelles dans les moments d’intimité ? Des blocages qui l’auraient lassé ?



Vous évoquez des conflits ou des retraits silencieux, ce qui ne facilite pas la communication. Je manque d’éléments pour répondre. D’après votre lettre, on peut penser qu’il s’est détourné de vous par déception. Vous précisez cependant que vous avez fait un mariage d’amour. Est-ce alors la naissance des enfants qui l’ont changé ? Cela arrive parfois qu’une fois père, un homme ne considère plus son épouse comme telle, mais plutôt comme la mère de ses enfants.



Si c’est le cas, je comprends votre frustration, et c’est bien dommage qu’il refuse de consulter car un tiers médiateur, un professionnel, peut aider à renouer la communication dans le couple et améliorer la compréhension mutuelle. Souvent, le fait d’accepter de se remettre en cause facilite grandement le dialogue. Nous sommes tellement enclins à accuser l’autre de tous nos maux !



