Valérie Igounet : Avec Internet, « la propagande négationniste est d'une virulence sans précédent »

Valérie Igounet : Internet apparaît à la fin des années 1990 et au début des années 2000. Il y a une explosion d'« informations », entre guillemets. Il est évident qu'il y a des documents qui vont être là et qui vont attester de l'existence de certains génocides, mais il est évident aussi que la propagande négationniste, comme d'autres, va être d'une virulence sans précédent. Et plus on va avancer à aujourd'hui, plus elle se démultiplie. (…) Le problème, c'est que quand on est complotiste, quand on est un propagandiste professionnel, on exploite ce moyen technologique qui est incroyable, un levier de rapidité et de vitesse informationnel qui fait qu'on répand des fausses informations à un cercle limité mais qui n'est plus du tout limité du fait d'Internet.



Avant, moi, quand je faisais mes recherches historiques, je me rendais dans des lieux, par exemple dans des librairies d'extrême droite, pour chercher la documentation négationniste. Aujourd'hui, je n'ai qu'un clic à faire pour la trouver. Je crois que cet exemple est assez parlant. Et on peut aussi tomber par hasard sur des sites, sur des hommes, des femmes, des figures de proue du complotisme, lire leur « littérature » et se dire de nouveau « Pourquoi pas ? » .