Sur le vif Une maire accuse les auteurs d'attaques au couteau d'être « en lien avec l’islam » Rédigé par Lina Farelli | Mercredi 29 Janvier 2025 à 13:11





« d’un caractère culturel » , pour la maire divers droite de Romans-sur-Isère (Drôme), Marie-Hélène Thoraval. Et de préciser, mercredi 29 janvier sur CNews face à la journaliste Sonia Mabrouk, que « généralement, on retrouve les mêmes typologies d'auteurs derrière ces faits. C'est-à-dire bien souvent des personnes qui ne sont pas "Français de souche" mais qui vont avoir des origines qui sont plus liées avec une certaine forme... tout simplement un lien avec l'islam ».



Sa prise de parole, en lien notamment avec la mort à Paris du jeune Elias, 14 ans, tué récemment à coup de couteau pour son téléphone, a de quoi scandaliser. Ses propos ont provoqué un tollé auprès de nombreux internautes et élus dont Sophie Taillé-Polian, députée du Val-de-Marne, qui a affirmé avoir fait un signalement à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom). « Le racisme et l'islamophobie décomplexés ne peuvent pas avoir pignon sur rue avec un canal TNT payé par l'État » , a-t-elle indiqué sur X.



En plein débat autour des propos du Premier ministre François Bayrou, qui a affirmé lundi 27 janvier sur LCI qu'il y avait en France « un sentiment de submersion » migratoire, la maire de Romans-sur-Isère a approuvé le chef de gouvernement en allant jusqu'à affirmé qu'il y avait carrément « un raz-de-marée » migratoire dans les grandes métropoles. Des propos qui ne peuvent que réjouir l'extrême droite et qui ont fait dire au sénateur communiste Ian Brossat qu'il y a plutôt une « submersion raciste » en France.



Lire aussi :

Des parents musulmans accusés d’avoir fait pression sur un collège : CNews condamné à une lourde amende La multiplication des attaques au couteau en France relève, pour la maire divers droite de Romans-sur-Isère (Drôme), Marie-Hélène Thoraval. Et de préciser, mercredi 29 janvier sur CNews face à la journaliste Sonia Mabrouk, queSa prise de parole, en lien notamment avec la mort à Paris du jeune Elias, 14 ans, tué récemment à coup de couteau pour son téléphone, a de quoi scandaliser. Ses propos ont provoqué un tollé auprès de nombreux internautes et élus dont Sophie Taillé-Polian, députée du Val-de-Marne, qui a affirmé avoir fait un signalement à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom)., a-t-elle indiqué sur X.En plein débat autour des propos du Premier ministre François Bayrou, qui a affirmé lundi 27 janvier sur LCI qu'il y avait en Francemigratoire, la maire de Romans-sur-Isère a approuvé le chef de gouvernement en allant jusqu'à affirmé qu'il y avait carrémentmigratoire dans les grandes métropoles. Des propos qui ne peuvent que réjouir l'extrême droite et qui ont fait dire au sénateur communiste Ian Brossat qu'il y a plutôt uneen France.Lire aussi :







SOUTENEZ UNE PRESSE INDÉPENDANTE PAR UN DON DÉFISCALISÉ !