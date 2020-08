Une deuxième mosquée incendiée dans la métropole de Lyon, l'inquiétude des musulmans s'exprime

Face à des actes de la plus haute gravité, le CMR a appelé « l'ensemble de la classe politique, les responsables des cultes et les personnalités de la société civile de la métropole de Lyon » à participer à un rassemblement organisé vendredi 14 août devant la mosquée Essalem afin de « marquer leur opposition à la haine ».



Tandis que les élus locaux, au premier chef le maire du 2e arrondissement de Lyon Pierre Oliver, ont assuré les musulmans de leur soutien, le président du CFCM, Mohammed Moussaoui, a fait savoir qu’il participera au rassemblement.



Les représentants du culte catholique ont très rapidement exprimé leur solidarité. « En cette veille de la fête de Marie, j’appelle tous les catholiques à se faire solidaires de nos frères et sœurs musulmans » , a signifié Mgr Michel Dubost, administrateur apostolique du diocèse de Lyon.



« Nous n’acceptons pas ! Nous ne nous habituerons pas ! Une fois encore, on a mis le feu à une mosquée ! Nous ne connaissons pas les intentions des incendiaires. Qu’ils sachent que rien ne justifie un tel acte. Qu’ils sachent que ce délit blesse notre métropole et atteint au cœur tous les croyants » , a-t-il fait savoir dans un message diffusé par le Service national des relations avec les musulmans (SNRM).