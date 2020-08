Société La mosquée Omar de Bron ravagée par un incendie, les musulmans dénoncent un acte criminel Rédigé par Hanan Ben Rhouma | Vendredi 7 Août 2020 à 12:55

La mosquée Omar à Bron, près de Lyon, dans le Rhône, a été totalement ravagée, dans la nuit du jeudi 6 au vendredi 7 août, par un incendie dont l'origine criminelle ne fait aucun doute pour ses responsables. Un appel à manifester devant le lieu de culte musulman a d'ores et déjà été lancé.



C'est un spectacle de désolation qui s'offre au 51 de la rue Philippe Goy, à Bron, à la vue des responsables et des fidèles de la mosquée Omar. Le lieu de culte musulman a été ravagé dans la nuit du jeudi 6 au vendredi 7 août, vers les coups de 4h du matin, par un incendie d’origine criminelle, apprend Saphirnews vendredi par le Conseil français du culte musulman (CFCM) et la Grande Mosquée de Lyon.



A ce stade, aucune information émanant des autorités n'a été délivrée quant à l'origine de l'incendie. Néanmoins, l'acte est criminel, assurent de hauts responsables du culte musulman.



« Deux départs de feu dans l’un via la boîte aux lettres ont été identifiés » , a fait savoir le CFCM, qui a assuré de son « soutien total et pleine solidarité aux fidèles et aux responsables de la mosquée » . L'instance a appelé les musulmans de France « à apporter leur aide à (la) restauration » de la mosquée, située dans la métropole de Lyon.



« La communauté musulmane ne peut rester insensible à la multiplication d'actes qui touchent nos lieux de cultes devant cet acte criminel qui touche une fois de plus nos mosquées et qui visent essentiellement la communauté musulmane » , a signifié, pour sa part, la Grande Mosquée de Lyon, qui a diffusé une vidéo témoignant de lourds dégâts matériels causés par les flammes.



La Grande Mosquée de Lyon a relayé un appel à se rassembler samedi 8 août devant la mosquée incendiée.



« Nous ne saurons taire cet acte. C'est pourquoi nous vous invitons à un rassemblement solidaire, pacifique et surtout de réprobation le samedi 8 août 2020 après salat dohr (la première prière de l'après-midi, ndlr) à 14h pour dire non à la haine et aux actes qui touchent de plus en plus nos lieux de cultes et notre communauté. (...) Nous comptons sur votre présence nombreuses pour dire non à la haine et oui au respect des convictions de chacun » , a-t-elle lancé.



Plus à venir.



Hanan Ben Rhouma Rédactrice en chef de Saphirnews En savoir plus sur cet auteur