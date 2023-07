Un nouvel espace de prière inauguré à l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle, l'amitié interreligieuse à l'affiche

« On représente le vivre ensemble pour les voyageurs »

« On accueille chacun dans son histoire pour offrir un peu d’apaisement et d’encouragement. Pour offrir aussi la possibilité de faire un arrêt et de se recueillir. »

« un symbole de tolérance, de respect et de paix. Un endroit où les voyageurs de toutes les confessions pourront trouver un moment de quiétude, de recueillement et de connexion spirituelle, indépendamment de leurs croyances personnelles »

, ajoute Iléna Hatten, pasteur et aumônier qui officie depuis deux ans à Charles de Gaulle.Un point de vue identique à celui d'Abdelkader Arbi, qui décrit ce lieu commeParis-Charles de Gaulle a accueilli quelque 57,7 millions de passagers en 2022, soit 75,5 % du trafic de 2019 avant la crise sanitaire. En termes de taille, il est le dixième aéroport au niveau mondial et le deuxième plus important en Europe avec ses neuf terminaux. Mieux encore, il a été élu meilleur aéroport d'Europe pour la deuxième année consécutive par Skytrax, l'organisme référent dans le domaine de la qualité aéroportuaire et aérienne. Une qualité de service que le nouvel espace de prière ne fera que rehausser un peu plus.