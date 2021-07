Sur le vif Un nouveau président impliqué dans l'interreligieux pour la Ligue des oulémas du Sahel Rédigé par Lina Farelli | Mardi 6 Juillet 2021 à 18:00









Abakar Walar Modou est secrétaire général de l’Université du roi Faysal à N'Djamena, directeur des Affaires du Saint Coran du Haut conseil tchadien des Affaires islamiques et imam prédicateur de la Grande Mosquée de N’Djamena.



L’homme est aussi très impliqué dans le dialogue interreligieux au Tchad et en Afrique. Celui qui a été le président d'honneur de l'Association des jeunes pour le dialogue interreligieux est membre, entre autres, de Théologie en dialogue, un groupe de réflexion islamo-chrétien animé par le Service national des relations avec les musulmans, sous l’égide de l’Eglise catholique de France.



La Ligue des oulémas, prêcheurs et imams des pays du Sahel, qui regroupe des représentants musulmans d'Algérie, du Burkina Faso, de la Libye, de la Mauritanie, du Mali, du Niger, du Nigeria, du Mali et du Tchad, complétée par des représentants de trois pays observateurs, la Côte d'Ivoire, la Guinée et le Sénégal, a été fondée en 2013 à Alger afin d’apporter sa pierre à l’édifice de la lutte contre l'extrémisme religieux qui mine le Sahel.



