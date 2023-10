Un militant contre lâ€™islamophobie expulsÃ© de Pologne, Cage accuse la France

SOUTENEZ UNE PRESSE INDÉPENDANTE PAR UN DON DÉFISCALISÉ ! Sur le vif Un militant contre l’islamophobie expulsé de Pologne, Cage accuse la France Rédigé par Lina Farelli | Jeudi 5 Octobre 2023 à 12:45





The Times condamné à s'excuser pour des propos diffamatoires envers Cage L’association britannique de lutte contre l’islamophobie, Cage, a fait savoir, mardi 3 octobre, que son directeur, Muhammad Rabbani, s'est vu interdire l'entrée en Pologne, et met en cause le gouvernement français dans cette décision. L’activiste, qui accuse la France de mettre en œuvre unesur son territoire, a été expulsé la veille, à son arrivée à Varsovie, où se tient une conférence organisée par le Comité de la dimension humaine de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).Cage explique que Muhammad Rabbani, invité à l'événement, avait l’intention de, comme il l’avait fait en septembre 2022 devant l’OSCE. Le directeur de Cage avait alors accusé la France d’avoir lancé unecontre les musulmans... à l’image de ce que font la Chine aux Ouïghours et l’Inde aux minorités non-hindoues. Ces virulentes critiques lui ont valu, selon l’association, d’être interdit d’entrée en France en juillet dernier. Les autorités avaient alors accusé son directeur de faire partie d’unet de répandresur, rapporte The Guardian. Les autorités polonaises ont montré à Muhammad Rabbani des documents indiquant qu'il leur avait été recommandé de refuser son entrée dans les pays européens mais, toujours selon le quotidien britannique, il ne ressort pas clairement que la France est responsable de cette recommandation d’interdiction européenne de voyager.Muhammad Rabbani a affirmé, pour sa part, qu’il s’est vu notifié des Polonais qu’ils avaient. Celle-cidéplore Cage, qui dénonceet uneLire aussi :