Inde : les musulmans visÃ©s par une politique du bulldozer qui absout les extrÃ©mistes hindous

« illégalement »

Aux lendemains des violences intercommunautaires qui ont secoué l'Etat de l'Haryana, les seuls musulmans du district de Nuh sont victimes de la politique du bulldozer, une pratique décriée des autorités qui consiste à détruire les propriétés de personnes suspectées d'avoir participé à des actions interdites.Dans le cadre de cette justice expéditive et arbitraire qui ne dit pas son nom mais qui est prisée du BJP, le parti au pouvoir, plus de 250 commerces et maisons appartenant à des musulmans ont été détruits en quelques jours sans que les propriétaires n'aient pu se défendre des accusations portées à leur encontre.Les autorités ont justifié ces destructions en assurant que les propriétés visées, en plus d'être impliquées dans les violences, ont été construites