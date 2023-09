Un dictionnaire de rÃ©fÃ©rence pour tout connaÃ®tre du droit des religions

Dictionnaire du droit des religions

« une photographie du pluralisme juridique contemporain appliqué à diverses religions avec le souci d'éviter la confusion entre les différents systèmes de régulation normative »

« apporter un éclairage sur tous les aspects de l'encadrement juridique des religions en France, en Europe et dans le reste du monde et de mettre en évidence les différences existant entre les différents pays et continents »

La nouvelle rentrée universitaire nous offre l'occasion de partager avec nos lecteurs l'imposant. Réalisé sous la direction de Francis Messner, par ailleurs fondateur et directeur de la, l'ouvrage collectif s'impose comme une référence pour qui veut mieux appréhender et approfondir ses connaissances dans cette discipline couvrant l’ensemble des mécanismes juridiques applicables aux cultes et plus largement au fait religieux.Lese présente, à juste titre, comme. L'ouvrage est riche des contributions fort instructives de juristes, de sociologues, de théologiens et autres spécialistes.De l'abattage rituel aux signes religieux, en passant par le blasphème, la liberté religieuse et les prescriptions alimentaires et vestimentaires : ils et elles sont une centaine à avoir nourri des entrées lexicales où peuvent cohabiter à la fois les différents branches du droit (droit international et européen, droit français, droit comparé des États européens) et les droits internes des religions (catholicisme, islam judaïsme, protestantisme). En parallèle, les statuts des cultes dans une cinquantaine d'Etats et de régions dans le monde sont présentés, offrant ainsi un tour du monde de la gestion du fait religieux par les pouvoirs publics.Dans la continuité d'une première édition parue en 2011, ce dictionnaire, revu et augmenté, affiche la même ambition, celui d'