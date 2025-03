Un Tiktokeur se filme lisant du Coran dans une église, une « offense intolérable » pour les musulmans de Strasbourg

« l'acte provocateur et irrespectueux »

En quête de buzz, un internaute actif sur la plateforme Tiktok s'est fait remarquer d'une manière dont on se passerait bien. Il a diffusé une vidéo de lui se mettant en scène en train de lire la sourate Mariam dans l'église Saint-Pierre-le-Jeune de Strasbourg. Une récitation que le Tiktokeur voulait en l'honneur de la Vierge Marie à l'occasion de la Journée des droits des femmes le 8 mars et qui a heurté naturellement une paroissienne de passage dans le lieu de culte.Celle-ci, heurtée de le voir se filmer dans cette position, lui a demandé de sortir, mais l'homme a refusé de se plier à la demande. Estimant qu'il ne s'agit pas d'une provocation, il a continué sa récitation sans qu'elle ne puisse rien y faire.La vidéo, publiée le 9 mars, est devenue virale tout récemment avec le concours actif de la fachosphère, suscitant de vives condamnations.La réaction la plus remarquable nous vient de la Grande Mosquée de Strasbourg (GMS). Cette dernière s'est indignée, lundi 17 mars, dedu Tiktokeuralors même que celle-ci estLa GMS n'a pas manqué de mots durs, parlant d'uneet d'une, a-t-elle signifié. Et d'ajouter :