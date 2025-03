La Grande Mosquée de Paris condamne l'acte du Tiktokeur lisant du Coran dans une église

« profondément »

« l’acte très irrespectueux et offensant »

« suscite légitimement la consternation de la communauté chrétienne et la nôtre ». « Le jeune influenceur, qui s’est mis en scène avec inconséquence et provocation au sein de cette église pour y réciter la sourate Maryam (Marie), n’a pas montré de considération pour ses prochains ni suivi le message tolérant du Noble Coran et de cette Sourate qui, en particulier, témoigne de l’estime infinie des musulmans pour la Vierge Marie »

« Si les religions ont une réelle filiation spirituelle et ont en commun de nombreuses valeurs, il est fondamental de respecter les lieux de chaque culte et les rites auxquels ils sont dévolus. (…) La coexistence fraternelle entre les religions repose sur un principe fondamental : celui du respect. L’islam nous demande de ne jamais chercher à offenser autrui »,

« prendre conscience qu’un tel acte, qu’il soit déplacé ou malintentionné, peut semer la confusion et la discorde, dans un contexte où le dialogue entre les communautés religieuses est essentiel à la cohésion de notre pays ».