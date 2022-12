Un Conservatoire national des Harkis, un projet de grande envergure mis sur orbite

« Logis d'Anne »

En choisissant le site de l'ancien camp, Mémoire du Logis d'Anne fait d'une pierre deux coups. La mémoire du lieu est préservée et le site sert une cause citoyenne d'envergure nationale. Ce lieu dit du, actuellement classé en zone verte, est situé à cinq kilomètres environ du centre du village de Jouques.Quand l’État met ces 27 hectares en vente, l'association se mobilise en 2016 pour que la mémoire du camp ne disparaisse sous un projet économique. Une délégation est reçue par préfet de l'époque, Serge Goutheyron, qui apprécie l'idée d'un conservatoire à condition que le lieu ne soit paset qu'il soit capable de mobiliser les populations concernées. Kamel Sadji et son équipe vont, durant les années qui suivent, peaufiner leur idée pour en tirer un projet. Le résultat présenté ce samedi 3 décembre a ravi l'admiration du public présent. Dans la structuration finale du projet, le patrimoine mémoriel des Harkis est ouvert sur l'ensemble desD'une part, Mémoire du Logis d'Anne affiche le soutien de 80 associations de Harkis de toutes les régions de France. D'autre part, l'association a mené une concertation et recueille près de 600 signatures de soutien des anciens habitants du camp.Pour porter la réflexion, l'équipe du conservatoire s'est dotée d'un comité scientifique co-présidé par le neuropsychiatre Boris Cyrulnik et l’historien Benjamin Stora. (la capacité à surmonter un traumatisme, ndlr)., explique Kamel Sadji.Dans son rapport, commandé par la présidence de la République sur « les questions mémorielles portant sur la colonisation et la guerre d'Algérie », Benjamin Stora avait listé, parmil’association Mémoire du camp du Logis d’Anne quiDans son discours d'accueil, son président Kamel Sadji a ainsi déclaré avoir été « sensible au regard que porte Benjamin Stora sur la question mémorielle. « Il est historien et sociologue, mais la place qu'il donne à la mémoire nous a vraiment séduits. Nous l'avons sollicité aussi et, le mois dernier, il a accepté de co-présider le comité scientifique », a-t-il ajouté.