Sur le vif USA : des habitants de Memphis font appel à un musulman pour s'occuper de l'arbre de Noël Rédigé par Lionel Lemonier | Mardi 13 Décembre 2022 à 11:25









Des centaines de résidents se sont impliqués derrière Jason Sharif. « Ils m’ont demandé d’organiser un appel aux dons. Bon, je suis un homme comme les autres, simplement je suis musulman. Je n’ai pas d’intérêt personnel dans cette histoire puisque je ne fête même pas Noël » , explique-t-il à « Il s’agissait de redynamiser la vie locale, de redonner de la fierté à une communauté qui avait été longtemps délaissée. »



L’histoire a commencé lorsque le centre commercial de Southland a installé un arbre que les gens ont trouvé inacceptable. Trop petit et partiellement décoré, il ne ressemblait pas à l’arbre habituel, énorme, qui dominait l’entrée du centre commercial les années précédentes. Les clients l’ont trouvé de mauvais goût et l’ont dénommé « l’arbre de Charlie Brown » , du nom d'un personnage de BD. Certains ont commencé à l’endommager, ce qui a poussé le responsable du centre à le faire disparaitre rapidement.



La campagne de Jason Sharif a rencontré un grand succès auprès de personnes de différentes obédiences religieuses. A l’origine, il avait fixé le budget à 30 000 $, mais quelqu’un a trouvé un arbre en vente de taille suffisante pour 24 000$. Et pour ce prix, son propriétaire a accepté de le décorer, de le livrer et même de l’entreposer. Néanmoins, des critiques sont apparues... sur la forte somme dépensée pour un arbre. « Je me souviens des paroles de mon professeur de religion W. Deen Mohammed : "Ne prête pas attention à la critique de ceux qui ne font que critiquer" » , répond l'avocat.



Jason Sharif est musulman mais a reçu une éducation chrétienne et a célébré Noël pendant toute son enfance. Il s’est intéressé à l’islam autour de sa 16e année et s’est converti au tout début des années 2000. Sa mère et sa nièce font toujours la fête pour Noël et il achète des cadeaux à sa nièce. « J’aime toujours la période et l’esprit de Noël. J’adore les films et la musique traditionnelle de Noël. J’ai l’habitude de plaisanter en disant que c’est pendant les fêtes de fin d’année que je suis devenu un musulman baptiste » , déclare-t-il.



