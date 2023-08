USA : New York autorise lâ€™appel Ã  la priÃ¨re du vendredi et pendant le Ramadan

« Nous voulons que nos frères et sœurs de confession musulmane sachent qu’ils sont libres de vivre leur foi à New York car, en vertu de la loi, nous sommes tous traités sur un pied d’égalité. Notre administration est fière d’y parvenir »

L’appel à la prière (adhan) pourra retentir dans la ville de New York le vendredi, entre 12h30 et 13h30 pour la grande prière hebdomadaire, sans que les mosquées n’aient à demander une quelconque autorisation, jusqu’à dix décibels au-dessus du niveau sonore ambiant. Il pourra également être diffusé chaque soir du mois du Ramadan afin de marquer la rupture du jeûne pour les musulmans.L’annonce a été faite mardi 29 août par le maire Eric Adams lors d’une conférence de presse incluant le commissaire du département de police de New York (NYPD), Edward A. Caban et plusieurs responsables musulmans de la ville., a affirmé le maire., a déclaré, pour sa part, Edward A. Caban.Le Bureau des affaires communautaires du NYPD et les leaders religieux musulmans travailleront main dans la main dans chaque quartier doté de mosquées pour communiquer les nouvelles directives aux dirigeants communautaires locaux et, indique la ville dans un communiqué.Les responsables musulmans saluent l'initiative de la mairie et du NYPD, à l'instar de Somaia Ferozi, directrice d'une école musulmane, pour quiLire aussi :