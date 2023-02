Trek4Good, une ascension solidaire du Kilimandjaro au service de l’éducation des femmes

« le 9 février au sommet du Kilimandjaro au profit de l’empowerment de 100 jeunes filles en France et au Maroc »

« Dans les bootcamps, nous proposerons à des jeunes filles de 14 à 21 ans, sélectionnées avec des partenaires institutionnels qui travaillent dans les quartiers politique de la ville (QPV), de participer à des balades pour se connecter à la nature, à des activités sportives comme la boxe ou le foot et à des ateliers d’intelligence collective pour développer ses capacités à travailler ensemble sur un projet en partageant ses connaissances. Il y aura aussi des ateliers de développement personnel pour apprendre à s’exprimer en public »

« le trek est une voie de dépassement de soi, de sororité et de fraternité extraordinaire »

« tout projet associatif qui s’ancre dans une démarche d’inclusion des enfants et des jeunes comme parties prenantes de sociétés respectueuses du vivant »

L’ascension du Kilimandjaro sera financée par les participantes elles-mêmes et les dons seront intégralement utilisés pour financer les bootcamps. Reste à susciter l'intérêt du public pour trouver les moyens de financer l'initiative. Le rendez-vous est donné. L'ascension, appelée à débuter dimanche 5 février, devrait donc prendre cinq jours.Les quatre femmes qui lancent cette invitation sont visiblement des battantes, à commencer par l'ingénieure et alpiniste Bouchera Baibanou, la première Marocaine à avoir déjà gravi l’Everest en 2017 et la première de son pays à boucler le défi des sept sommets consistant à gravir les montagnes les plus élevées des sept continents (Everest, Aconcagua, McKinley, Kilimandjaro, Elbrouz, Vinson, Pyramide de Carstensz). Outre Nathalie Bondetti Lafrie, figurent dans l'aventure Linda Benkacem, consultante en marketing digital, et Nadia Hathroubi-Safsaf , journaliste et auteure., précise Nathalie Bondetti Lafrie.Sur les 30 000 euros que W(e) Talk espère collecter pour la première édition, ce sont un peu plus de 10 000 euros qui ont jusqu'ici été réunis jusqu'ici. Pour les initiatrices de Trek4Good,. A travers l'organisation de treks annuels en France et à l’étranger, le collectif entend mettre en lumièreLire aussi :