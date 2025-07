Economie Tourisme muslim friendly : la Malaisie et la Turquie plébiscitées, la France boudée par les voyageurs musulmans Rédigé par Hanan Ben Rhouma | Mercredi 2 Juillet 2025

La France ne fait plus partie, ces dernières années, des destinations les plus prisées par les touristes musulmans, comme le confirme le classement 2025 du Global Muslim Travel Index (GMTI), qui existe maintenant depuis dix ans.







En 2025, la Malaisie figure pour la 10e année consécutive au premier rang des destinations les plus attractives pour les musulmans parmi les pays membres de



« L'Arabie saoudite continue de bénéficier de son offre touristique religieuse grâce aux pèlerinages du hajj et de la omra, tandis que la Turquie bénéficie de son riche patrimoine culturel qui attire les touristes musulmans », lit-on dans le rapport, qui en est à sa 10e édition. L’Indonésie, qui trustait la première place au classement en 2023 et en 2024 avec la Malaisie, a dégringolé pour prendre la 5e place, une progression ralentie par l’amélioration de l’attractivité des autres destinations selon CrescentRating. Quelles sont les destinations les plus prisées par les voyageurs musulmans à travers le monde ? La société singapourienne spécialisée dans le tourisme muslim friendly CrescentRating, en partenariat avec l’entreprise de système de paiement Mastercard, a publié en juin son classement annuel des pays les mieux cotés.En 2025, la Malaisie figure pour la 10e année consécutive au premier rang des destinations les plus attractives pour les musulmans parmi les pays membres de l’Organisation de la coopération islamique (OCI). S’ensuivent la Turquie, l’Arabie Saoudite et les Emirats arabes unies, tous trois ex-aequo à la deuxième place.lit-on dans le rapport, qui en est à sa 10e édition. L’Indonésie, qui trustait la première place au classement en 2023 et en 2024 avec la Malaisie, a dégringolé pour prendre la 5e place, une progression ralentie par l’amélioration de l’attractivité des autres destinations selon CrescentRating.

Singapour au top, quid de la France ? « la solidité de ses infrastructures, l’accessibilité de ses offres halal et son soutien constant au tourisme inclusif ». Le Royaume-Uni, en 2e position en 2025, affiche aussi « des performances stables au fil des ans » , ce qui renforce « sa réputation de destination de choix pour les voyages musulmans ».



En parallèle, plusieurs destinations ont enregistré de fortes progressions cette année comme Taïwan, la Thaïlande, l'Irlande, l'Australie et les Philippines, « affichant une nette amélioration de leurs prestations adaptées aux musulmans » . De nouveaux venus se sont invités cette année au classement. La Russie et le Canada font ainsi leur entrée dans le top 20 après avoir progressé respectivement de 16 et de 13 places.



Des destinations comme l'Espagne, l'Allemagne, l'Afrique du Sud et la Géorgie (tous en 9e position) ont également enregistré des progrès constants, tandis que le Japon et la Corée du Sud ont continué de progresser régulièrement pour répondre aux attentes des voyageurs musulmans, selon le rapport.



En revanche, la France est absente du top 20 en 2025. Après être apparue à la 5e place « il est essentiel de connaître le climat social afin de faire des choix de destination éclairés et de garantir une expérience de voyage positive ». Du côté des pays non-membres de l’OCI, Singapour garde la première place au classement depuis dix ans, prouvantLe Royaume-Uni, en 2e position en 2025, affiche aussi, ce qui renforceEn parallèle, plusieurs destinations ont enregistré de fortes progressions cette année comme Taïwan, la Thaïlande, l'Irlande, l'Australie et les Philippines,. De nouveaux venus se sont invités cette année au classement. La Russie et le Canada font ainsi leur entrée dans le top 20 après avoir progressé respectivement de 16 et de 13 places.Des destinations comme l'Espagne, l'Allemagne, l'Afrique du Sud et la Géorgie (tous en 9e position) ont également enregistré des progrès constants, tandis que le Japon et la Corée du Sud ont continué de progresser régulièrement pour répondre aux attentes des voyageurs musulmans, selon le rapport.En revanche, la France est absente du top 20 en 2025. Après être apparue à la 5e place en 2015, elle n’a cessé de dégringoler pour disparaître aujourd’hui de la liste des premiers de cordée. La France, qui était à la 48e position en 2024, apparaît désormais à la 53e place, sur les 153 pays passés au crible par CrescentRating. Une chute qui peut notamment s’expliquer par une image plus dégradée de la France du point de vue de voyageurs musulmans, pour qui

L’islamophobie, un facteur de nuisance important à la réputation « En France, des événements spécifiques ont continué d'alimenter le débat public sur la sécurité des musulmans » , note le rapport. Sans être citées, les débats polémiques réguliers autour de l’interdiction du voile et de la liberté religieuse font partie de ces éléments qui ne rassurent pas un certain nombre de touristes musulmans.



Plus généralement, au-delà du cas français, les discours politiques hostiles aux musulmans et les politiques ouvertement discriminatoires sont « susceptibles de transformer profondément les habitudes de voyage » des touristes à l'horizon 2030, selon CrescentRating. « Les destinations perçues comme peu accueillantes ou dangereuses en raison de sentiments antimusulmans voient leur attrait décliner auprès des voyageurs musulmans, qui privilégient l'inclusion, la sécurité et l'acceptation culturelle lors de leur choix. Cette montée de l'islamophobie met à rude épreuve l'industrie du voyage, créant une complexité supplémentaire pour les destinations et les entreprises qui cherchent à attirer le marché croissant des voyageurs musulmans » , fait-on part.



Toutefois, ce facteur représente aussi « une opportunité pour les destinations et les entreprises proactives. Celles qui investissent activement dans des initiatives inclusives, favorisent une véritable compréhension interculturelle et mettent en œuvre des politiques antidiscriminatoires efficaces sont bien placées pour prospérer » , fait part CrescentRating, qui préconise « une formation complète des professionnels du tourisme, un marketing inclusif et des efforts visibles pour favoriser des environnements respectueux des cultures ».

Un secteur très dynamique « D'un classement simple mais ambitieux de dix destinations en 2011 à une analyse complète de 153 destinations aujourd'hui, l'évolution du GMTI reflète la croissance même du secteur du voyage halal », indique Fazal Bahardeen, PDG de CrescentRating.



Ce secteur connaît « une forte reprise » avec 176 millions de visiteurs internationaux en 2024, « soit une augmentation de 10 % par rapport aux niveaux d'avant la pandémie » . Selon le fondateur de l’entreprise singapourienne, « les projections indiquent que ce marché atteindra 245 millions d'arrivées d'ici 2030, pour des dépenses estimées à 235 milliards de dollars. Cette croissance est portée par une jeune génération, enfants du numérique, dont nous devons continuer à écouter et à comprendre les aspirations ».



